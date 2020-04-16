Fenerbahçe duvarı örüyor! Çifte stoper bombası

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde önceliği savunma hattına verecek olan sarı-lacivertliler, istikrarlı bir defans 4'lüsü oluşturmayı planlıyor. Buna göre listedeki isimlerle temasa geçen sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan iki yıldıza kancayı attı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
16 Nisan 2020 Perşembe 10:39
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Fenerbahçe takımdaki stoper eksikliğini yaz transfer döneminde kapatmak için harekete geçti. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertli kurmaylar iki isim üzerinde birleşti.
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Bu sezon savunma konusunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle zor haftalar yaşayan sarı-lacivertliler, aynı sorunu gelecek sezon da yaşamak istemiyor.
Defansın ortasında Martin Skrtel'in yerini dolduramayan sarı-lacivertliler Adil Rami, SimonFalette, Mathias Zanka gibi stoper takviyeleri yapmıştı. 3 futbolcu da beklenen performansı sergilemeyezken, defans hattında yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuştu.
Serdar Aziz'in partneri olarak orta saha menşei Jailson forma giyerken, Brezilyalı futbolcunun asıl mevkisinin stoper olmaması hataları da beraberinde getirdi ve Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı.
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de hummalı bir operasyon yürütülürken, geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntıları yaşamak istemeyen yönetim, önceliği savunmanın ortasına vermişti.