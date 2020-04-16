Haberler Galeri Fenerbahçe duvarı örüyor! Çifte stoper bombası

Fenerbahçe duvarı örüyor! Çifte stoper bombası

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde önceliği savunma hattına verecek olan sarı-lacivertliler, istikrarlı bir defans 4'lüsü oluşturmayı planlıyor. Buna göre listedeki isimlerle temasa geçen sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan iki yıldıza kancayı attı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

16 Nisan 2020 Perşembe 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





