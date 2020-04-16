Şaşırttı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışı yalnızca sahada değil... Transferde de birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan iki ekip, zaman zaman aynı isme göz koymasının yanında direkt olarak kendi aralarında da transfer gerçekleştiriyor ve bu isimler günlerce gündemden düşmeyip sezon içerisinde de performansı en çok merak edilen isimler oluyorlar... Ancak genel tabloya bakıldığında bu isimler pek de başarılı olmuş görünmüyor.