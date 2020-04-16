Şaşırttı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışı yalnızca sahada değil... Transferde de birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan iki ekip, zaman zaman aynı isme göz koymasının yanında direkt olarak kendi aralarında da transfer gerçekleştiriyor ve bu isimler günlerce gündemden düşmeyip sezon içerisinde de performansı en çok merak edilen isimler oluyorlar... Ancak genel tabloya bakıldığında bu isimler pek de başarılı olmuş görünmüyor.
16 Nisan 2020 Perşembe 10:27
Güncelleme: 16.04.2020 10:45
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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray sahadaki rekabetinin yanında saha dışında da birbirleri ile rekabet halindeler...
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Özellikle transfer konusunda gerek taraftarlar gerekse kulüplerin yöneticileri kıyasıya rekabetlerini sürdürürken bu yarış bazen iki kulübe de yarar sağlamıyor.
Transfer dönemleri geldiğinde özellikle iki rakip arasındaki yarış transfer yarışı futbolseverlerin ilgisini çekerken zaman zaman iki takım da aynı ismi kadrosuna katmak için yarış içerisine giriyor...
Hatta öyle ki bu iş bazen rakip takım forması giyen isimlere kadar uzanıyor ve eğer bu transfer gerçekleşirse, o oyuncuyu transfer eden ekip saha dışında rakibine 1 gol atmış oluyor...
Fakat bu transferler her zaman yararlı olmuyor. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanmış bazı transferler ve akıbetleri...