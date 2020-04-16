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Fatih Terim'in gözü bu ikilide! Mutlaka takımda görmek istiyor
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, yönetime iki isim için bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
16 Nisan 2020 Perşembe 10:03
Güncelleme: 16.04.2020 10:03
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Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı. Bir yandan sezonu şampiyon olarak bitirmeyi isteyen sarı-kırmızılar diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Takvim'de yer alan habere göre corona virüsü tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar çalışmalarına başlayan teknik Direktör Fatih Terim'in Trezeguet ve Onyekuru'yu mutlaka takımda görmek istediği öne sürüldü.
Yeni sezonda öncelikle kanatları sağlama almak isteyen Teknik Direktör Terim, Feghouli'nin yerine sağ kanada Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'in alınmasını istediği ortaya çıktı.
Yönetimin geçen sezondan beri takımda görmeyi çok istediği Mısırlı oyuncunun bonservisiyle alınamaması durumunda kiralanması için her türlü adımın atılacağı gelen bilgiler arasında.
Terim'in kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun ise alınamaması durumunda yeniden kiralanmasını isteyerek "O ve Trezeguet takımda olursa bileğimizi kimse bükemez" dediği belirlendi.
Aston Villa'da 31 karşılaşmada forma giyen Trezeguet 4 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
22 yaşındaki Onyekuru ise ocak ayından beri formasını giydiği Galatasaray'da çıktığı 9 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.