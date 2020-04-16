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Balotelli Galatasaray'a 'evet' dedi! Tek bir şartı var...
Radamel Falcao'nun takımda ayrılma ihtimaline karşın yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı planlayan Galatasaray'da Mario Balotelli için girişimler sürüyor. Senelik 1.5 milyon euro gibi cüzi bir rakamı kabul ettiğini bildiren İtalyan yıldızın yalnızca bir şartı bulunuyor. İşte detaylar...
16 Nisan 2020 Perşembe 06:36
Güncelleme: 16.04.2020 06:36
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Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi.
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Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta… Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği sözleşme taslağında, İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirdi.
Kendisine güvenen Balotelli sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için başarı bonusları ekledi.
FATİH TERİM TAKDİR ETTİ
Sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri talep etmesi Terim tarafından "Başarılı olmak için geliyor" yorumuna neden oldu.
Huzur arayan Balotelli'nin para dışında bir isteği daha var. Türkiye'yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması...