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Balotelli Galatasaray'a 'evet' dedi! Tek bir şartı var...

Radamel Falcao'nun takımda ayrılma ihtimaline karşın yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı planlayan Galatasaray'da Mario Balotelli için girişimler sürüyor. Senelik 1.5 milyon euro gibi cüzi bir rakamı kabul ettiğini bildiren İtalyan yıldızın yalnızca bir şartı bulunuyor. İşte detaylar...

16 Nisan 2020 Perşembe 06:36 Güncelleme: 16.04.2020 06:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





