Graeme Souness'tan flaş bayrak itirafı! 'Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Graeme Souness'tan flaş bayrak itirafı! "Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve..."

Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan ve 1995-96 sezonunda kazanılan Türkiye Kupası finalinin ardından Fenerbahçe Stadyumu'na bayrak dikmesiyle gündeme gelen Graeme Souness, yaşanan o olay ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 22:13 Güncelleme: 15.04.2020 22:23
Graeme Souness'tan flaş bayrak itirafı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

1995/1996 Türkiye Kupası finalinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

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Graeme Souness'tan flaş bayrak itirafı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, ikinci karşılaşmada deplasmanda alınan 1-1'lik skorun ardından kupayı kazanan ekip olmuştu.

Graeme Souness'tan flaş bayrak itirafı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Stadyumu'nda santra noktasına bayrak dikerek tarihe geçen bir olaya imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, yıllar sonra flaş itiraflarda bulundu.

Graeme Souness'tan flaş bayrak itirafı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

İŞTE SOUNESS'IN O AÇIKLAMALARI

"9 ay önce ilk kez oraya gittiğimde Fenerbahçe Başkanı, kalp ameliyatı geçirdiğim için bana 'sakat' demişti."

Graeme Souness'tan flaş bayrak itirafı! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...

"1 sene sonra onların sahasında kupayı kazandık ve taraftarlarımızın olduğu yerden büyük bir bayrak uzatıldı. Her oyuncu bayrağı bir süre alıp salladı. En son da bana verdiler."

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