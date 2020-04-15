Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan ve 1995-96 sezonunda kazanılan Türkiye Kupası finalinin ardından Fenerbahçe Stadyumu'na bayrak dikmesiyle gündeme gelen Graeme Souness, yaşanan o olay ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.
15 Nisan 2020 Çarşamba 22:13
Güncelleme: 15.04.2020 22:23
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1995/1996 Türkiye Kupası finalinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.
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İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, ikinci karşılaşmada deplasmanda alınan 1-1'lik skorun ardından kupayı kazanan ekip olmuştu.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe Stadyumu'nda santra noktasına bayrak dikerek tarihe geçen bir olaya imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, yıllar sonra flaş itiraflarda bulundu.
İŞTE SOUNESS'IN O AÇIKLAMALARI
"9 ay önce ilk kez oraya gittiğimde Fenerbahçe Başkanı, kalp ameliyatı geçirdiğim için bana 'sakat' demişti."
"1 sene sonra onların sahasında kupayı kazandık ve taraftarlarımızın olduğu yerden büyük bir bayrak uzatıldı. Her oyuncu bayrağı bir süre alıp salladı. En son da bana verdiler."