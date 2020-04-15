Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! 'Kendinize kulüp bulun' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! "Kendinize kulüp bulun"

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, birçok ülkede spor organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Corona virüsü nedeniyle futbola verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını hızlandırırken teknik direktör Fatih Terim, iki yıldız oyuncunun üstünü çizdi. Terim'in iki oyuncunun menajerine 'kendinize kulüp bulun' talimatını verdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar... Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri...

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:52 Güncelleme: 15.04.2020 18:52
Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! Kendinize kulüp bulun

Coron avirüs salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa'nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70'lere varan indirime gitmeye başladı.

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Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! Kendinize kulüp bulun

Galatasaray da bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek.

Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! Kendinize kulüp bulun

Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon avroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom'u bu konuda en çok da geri dönecek olan kiralıklar düşündürüyor.

Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! Kendinize kulüp bulun

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Sezon başı Club Brugge'a kiralanan Diagne ve devre arası Ajax'a giden Babel ikilisinin sezon sonu İstanbul'un yolunu tutacak olması, Galatasaray'ın planlarını zora sokuyor.

Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! Kendinize kulüp bulun

Belçika'da bir türlü dikiş tutturamayan Diagne'nin yıllık 2,4, Babel'in de 2,5 milyon avroluk kontratları var.

Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! Kendinize kulüp bulun

Aslan bu iki isimi iyi bir ücrete satarak yeni transferler için kaynak sağlamak istiyordu ancak bütün dünyada kulüplerin alım gücünün düşmesi hesapları bozdu.

Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! Kendinize kulüp bulun

Sarı-kırmızılılar hiç değilse 5 milyon avroyu bulan maliyetlerinden kurtulmak adına bu iki oyuncunun menajerlerine şimdiden 'Kendinize kulüp bulun' talimatını verdi.

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