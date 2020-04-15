Fatih Terim'in gözdesi tercihini yaptı!

Önümüzdeki yaz transfer dönemi için yerli futbolculara yönelme kararı alan Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ısrarı devam ediyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim bu iki futbolcunun haricinde geleceğin yıldız adayları olarak gösterilen 21 yaşındaki Berat Özdemir'i gözüne kestirmişti. Terim'in gözdesi transferdeki tercihini yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve o açıklamalar...
15 Nisan 2020 Çarşamba 15:26
Güncelleme: 15.04.2020 15:30
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Galatasaray'da herkes sezon sonunda Sivasspor'un yükselen yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın takıma katılması bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülürken, Emre Kılınç'la temaslar devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların yerli operasyonu bununla sınırlı değil... Nazım Sangare ve Alpaslan Öztürk için nabız yoklamaya devam eden Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha girmişti.
TERİM'İN GÖZDESİ BERAT ÖZDEMİR TERCİHİNİ YAPTI Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi. Hem Seri'nin hem de Lemina'nın gelecek sezon takımda olmama ihtimalini düşünen tecrübeli hocanın, 8 ve 6 numarada oynayabilen 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edimişti.
23 MAÇTA OYNADI Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, bu sezon 23 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu, Hacettepe forması da giydi.