Fatih Terim'in gözdesi tercihini yaptı!

Önümüzdeki yaz transfer dönemi için yerli futbolculara yönelme kararı alan Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ısrarı devam ediyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim bu iki futbolcunun haricinde geleceğin yıldız adayları olarak gösterilen 21 yaşındaki Berat Özdemir'i gözüne kestirmişti. Terim'in gözdesi transferdeki tercihini yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve o açıklamalar...