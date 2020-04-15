Galatasaray yönetiminden Diagne ve Babel kararı!

Corona virüsü nedeniyle mali açıdan da oldukça zorlanan kulüpler önlemlerini almak için harekete geçti. Yüksek maaşlı oyuncular için indirime gitmeyi planlayan yönetim, bu kez kiralık oyuncular için bir hamle yapmayı planlıyor. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...