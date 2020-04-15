Galatasaray yönetiminden Diagne ve Babel kararı!

Corona virüsü nedeniyle mali açıdan da oldukça zorlanan kulüpler önlemlerini almak için harekete geçti. Yüksek maaşlı oyuncular için indirime gitmeyi planlayan yönetim, bu kez kiralık oyuncular için bir hamle yapmayı planlıyor. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
15 Nisan 2020 Çarşamba 13:08
Güncelleme: 15.04.2020 13:08
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Corona virüsü salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa'nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70'lere varan indirime gitmeye başladı.
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Corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerin başında gelen Galatasaray'da Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim virüse yakalanan isimler olmuş ve bu isimler gördükleri tedavinin ardından taburcu edilmişti.
Sarı-kırmızılılarda mali açıdan elini rahatlatmak isteyen yönetim kemer sıkma politikası uygulamak için girişimlerini hızlandırmışken, maaşlarda da bir düzenlemeye gidileceği öğrenildi.
Bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor.
Ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek. Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon avroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor.