Galatasaray'dan bomba transfer! Forma numarası bile belli

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda 2011 yılından beri forma giyen Selçuk İnan'la yollar ayrılacak. Bu durumda deneyimli futbolcunun giydiği 8 numaralı formanın yeni sahibi de belli oldu.