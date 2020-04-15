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Galatasaray'dan bomba transfer! Forma numarası bile belli
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda 2011 yılından beri forma giyen Selçuk İnan'la yollar ayrılacak. Bu durumda deneyimli futbolcunun giydiği 8 numaralı formanın yeni sahibi de belli oldu.
15 Nisan 2020 Çarşamba 09:45
Güncelleme: 15.04.2020 09:45
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Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında gelen ve birçok başarı başarıya tanıklık eden Selçuk İnan'la yaz transfer döneminde yollar ayrılacak.
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Takımda gösterdiği performansla birçok şampiyonluğa katkıda bulunan 35 yaşındaki futbolcuya sezon sonu teşekkür edilecek. Teknik direktör Fatih Terim, Selçuk İnan ile özdeşleşen 8 numaralı formayı aynı potansiyelde gördüğü bir isme vermeyi planlıyordu.
Buna göre takımdaki kaliteli yerli oyuncu sayısını arttırmak isteyen Galatasaray'da bir süredir çalışmalar hummalı bir biçimde devam ediyordu.
Kurt hoca yerli havuzundaki hedeflerini belirlerken, sarı-kırmızılılar ilk olarak Sivasspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Mert Hakan Yandaş bombasını patlattı.
8 NUMARAYI GİYECEK 9 senedir başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk'un forması böylece potansiyeli olan bir yerli isme emanet edilecek. Selçuk İnan, Galatasaray'a geldiğinde 26 yaşında iken, Mert Hakan ise 25 yaşında sarı-kırmızılı formayı giyeceği hatırlatıldı.