Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istiyor

Galatasaray yönetimi, kanat transferi için Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Pedro'yu gündemine almıştı. Ancak Radamel Falcao transferi sonrası "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim'in ise İspanyol yıldızı veto ettiği ve kanat transferi için o ismi istediği öğrenildi. İşte detaylar...
15 Nisan 2020 Çarşamba 08:15
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Galatasaray, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in, kulübün gündemine gelen son yıldız olan Pedro Rodriguez'i veto ettiği ortaya çıktı.
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Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim, Chelsea'de forma giyen Pedro'nun yerine Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin alınmasını talep etti.
Tecrübeli çalıştırıcının, Kasımpaşa'da oynarken de istediği Trezeguet, Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Cimbom bu kez Mısırlı kanat oyuncusuna, İngiltere üzerinden parçalı formayı giydirmeye çalışacak.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki Trezeguet için transfer planı ise satın alma opsiyonlu kiralama. Ancak yazın elde edilecek bonservis gelirine göre direkt satın alma formülü de devreye girebilir.
BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE
Cimbom'un istediği Trezeguet'nin adı bir süre önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Avrupa'dan da bazı talipleri olan Mısırlı yıldız için çetin bir transfer savaşı yaşanacak gibi gözüküyor.
Pedro'nun bonservis sorunu olmasa da Fatih Terim, yıldız futbolcuyu istemedi. Terim'in gerekçesi ise İspanyol oyuncunun ilerleyen yaşı.