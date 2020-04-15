Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istiyor

Galatasaray yönetimi, kanat transferi için Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Pedro'yu gündemine almıştı. Ancak Radamel Falcao transferi sonrası "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim'in ise İspanyol yıldızı veto ettiği ve kanat transferi için o ismi istediği öğrenildi. İşte detaylar...