Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, birçok ülkede spor organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Corona virüsü nedeniyle futbola verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Falcao'nun ayrılması durumunda, menajerler Cimbom'a ünlü isimleri getirmek için sıraya girdi. İşte Aslan'ın transfer listesindeki yıldızlar ve transferlerin son durumları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
15 Nisan 2020 Çarşamba 06:57 Güncelleme: 15.04.2020 06:57
Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

Corona virüsü nedeniyle futbola verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda gündem Radamel Falcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği…

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Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'dan Falcao'yu bonservissiz almayı başaran Cimbom, bu kez de başka yıldızları aynı şekilde bitirmeye çalışıyor.

Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

Radamel Falcao'nun ayrılığı sonrası için hazırlık yapan Galatasaray yönetiminin adının Hulk'la anılması bile Avrupalı menajerleri harekete geçirdi.

Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

İlk olarak Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti. Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.

Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

Juventus'un göndermek istediği Higuain, Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Cavani de menajerler tarafından Galatasaray'ın önüne getirilen isimler oldu.

Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

Bu isimler heyecan yaratsa da "Bir daha kariyere para ödemeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in aklında şimdilik genç adaylar var.

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