Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi

29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti. Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.