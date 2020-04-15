Galatasaray'da yıldız yağmuru! Menajerler sıraya girdi
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, birçok ülkede spor organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Corona virüsü nedeniyle futbola verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Falcao'nun ayrılması durumunda, menajerler Cimbom'a ünlü isimleri getirmek için sıraya girdi. İşte Aslan'ın transfer listesindeki yıldızlar ve transferlerin son durumları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
15 Nisan 2020 Çarşamba 06:57
Güncelleme: 15.04.2020 06:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü nedeniyle futbola verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda gündem RadamelFalcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'danFalcao'yu bonservissiz almayı başaran Cimbom, bu kez de başka yıldızları aynı şekilde bitirmeye çalışıyor.
RadamelFalcao'nun ayrılığı sonrası için hazırlık yapan Galatasaray yönetiminin adının Hulk'la anılması bile Avrupalı menajerleri harekete geçirdi.
İlk olarak Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri MinoRaiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen MarioBalotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti. Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.
Juventus'un göndermek istediği Higuain, Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Cavani de menajerler tarafından Galatasaray'ın önüne getirilen isimler oldu.
Bu isimler heyecan yaratsa da "Bir daha kariyere para ödemeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in aklında şimdilik genç adaylar var.