Adrian Ilie konuştu: Fatih Terim beni istemişti!

"FATİH TERİM BENİ İSTEMİŞTİ"

Ayrıca, Milan'dan teklif aldım. Fatih Terim oradaydı ve bana San Siro'ya gelmeyi isteyip istemediğimi sordu ancak bir şeyler sanırım olmadı. Valencia ile sözleşme imzalamak zorunda kaldım, fiziksel olarak iyi durumdaydım.