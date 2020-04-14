Adrian Ilie konuştu: Fatih Terim beni istemişti!

Son dakika haberleri... 1996-97 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve sonrasında 2004'te de Beşiktaş macerası yaşayan eski Rumen oyuncu Adrian Ilıe, 1998 Dünya Kupası sonrası Real Madrid ve Manchester United'dan daha sonraki süreçte ise Fatih Terim'in Milan'ından teklif aldığını açıkladı. İşte Ilıe'nin tüm açıklamalar...
14 Nisan 2020 Salı 22:57
Güncelleme: 14.04.2020 23:09
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Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen yıldız golcü AdrianIlie, ülkesi Romanya'da katıldığı TV programı Replay'e açıklamalarda bulundu.
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1996 yılında transfer olduğu Galatasaray'da oldukça başarılı 1.5 sezon geçiren Ilie, 1997-98 sezonunun ortasında İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olmuştu.
1998 Dünya Kupası'ndan sonra RealMadrid ve ManchesterUnited'dan teklif aldım. Valencia ile sözleşmem vardı ve onlar beni bırakmayı düşünmüyordu. Benim 'transfer edilemeyecek bir oyuncu' olduğumu söylediler.
Beni satın almış olan başkan PedroCortes, ki şu anda arkadaşım, beni bırakmadığı sürece ayrılmayı düşünmememi söyledi. Ayrılmadığım için üzgünüm. Orada seviliyordum, takım da iyiydi ve değişiklik yapamadım.
2002'de, 5 yıl sonra Valencia ile devam edebilirdim ama 2 yıllık sözleşme önerildi. Son 3 maçtan sonra bana garip davrandılar. Sözleşme uzatacaklarının sözünü verdikler sürekli ancak kupa kazanmış olmama rağmen beni göz ardı ettiler.
"FATİH TERİM BENİ İSTEMİŞTİ"
Ayrıca, Milan'dan teklif aldım. Fatih Terim oradaydı ve bana San Siro'ya gelmeyi isteyip istemediğimi sordu ancak bir şeyler sanırım olmadı. Valencia ile sözleşme imzalamak zorunda kaldım, fiziksel olarak iyi durumdaydım.