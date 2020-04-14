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Galatasaray'da Falcao'nun ardından Belhanda'dan da fedakarlık geldi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, birçok ülkede spor organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Bu nedenle gelirlerinde azalma yaşayan kulüpler, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarında hem indirim hem de ertelem talep etmişti. Galatasaray da takımda yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturma kararı almış ve yüksek maaşlı oyunculardan indirime gitmelerini istemişti. Falcao'dan olumlu yanıt alan Galatasaray'da bir fedakarlık da Belhanda'dan geldi. İşte Faslı futbolcudan beklenen indirim...
14 Nisan 2020 Salı 21:04
Güncelleme: 14.04.2020 21:04
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz etkiledi. Liglere ara verilmesiyle gelirlerinde düşüş yaşayan kulüpler futbolculardan maaş indirimi talebinde bulundu. Galatasaray'da da maaş indirimi talebinde bulundu ve ilk olumlu yanıt alındı.
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Galatasaray'da maaş indirimine ilk olum ynıt Falcao'dan geldi. 34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Falcao'nun toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon dolar kesinti yapılmasına "Olur" cevabını verdi.
BELHANDA DA İNDİRİMİ KABUL ETTİ
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada tüm külüpler gibi ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray maaş indirimi konusunda bir isimden daha olumlu yanıt aldı.
Radamel Falcao ile yapılan görüşmelerde 1.5 milyon Euro'luk indirim için söz alan yönetim, Younes Belhanda ile de el sıkıştı.
2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fas basınından "lomazoma.com" sitesi, G.Saray'dan senelik 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda'nın maaşında indirim yapılmasına olumlu baktığını yazdı.