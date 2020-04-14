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Galatasaray'da Falcao'nun ardından Belhanda'dan da fedakarlık geldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, birçok ülkede spor organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Bu nedenle gelirlerinde azalma yaşayan kulüpler, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarında hem indirim hem de ertelem talep etmişti. Galatasaray da takımda yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturma kararı almış ve yüksek maaşlı oyunculardan indirime gitmelerini istemişti. Falcao'dan olumlu yanıt alan Galatasaray'da bir fedakarlık da Belhanda'dan geldi. İşte Faslı futbolcudan beklenen indirim...

14 Nisan 2020 Salı 21:04 Güncelleme: 14.04.2020 21:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





