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14 Nisan 2020, Salı
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Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi

Corona virüsünden dolayı Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı da başlamış durumda... Daha önce Vedat Muriqi ve Deniz Türüç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, Charles Aranguiz transferinde de karşı karşıya gelmişti. Son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcunun menajeri "Her iki takımla da görüştük" dedi.
14 Nisan 2020 Salı 19:10 Güncelleme: 14.04.2020 19:26
Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi

Her transfer döneminde mutlaka karşı karşıya gelen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2020'nin ilk transfer rekabetine şimdiden başladı...

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Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi

İki ezeli rakip geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi ve Deniz Türüç transferlerinde karşı karşıya gelmişti ve bu iki transferde de kazanan taraf Fenerbahçe olmuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi

Yaz transfer sezonu için hedeflerini belirlemeye başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Charles Aranguiz transferi için de karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi

İLK OLARAK FENERBAHÇE GÖRÜŞME SAĞLAMIŞTI!

Yeni sezon için çalışmalara bu kez erken start veren Fenerbahçe, Leverkusenli Charles Aranguiz'i gündemine almış ve menajer Fernando Felicevich ile görüşmüştü. Sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Şili'li yıldız için temasları bir adım ileriye götürmeye hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle işler karıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ

Cimbom, Fatih Terim'in orta sahaya Aranguiz'i istemesi sonrası transfer için girişimlere start verince savaş başladı. Sarı-Kırmızılılar da menajer Felicevich ile temasa geçti. Her iki kulüp de bonservis bedeli ödemeyeceği için Charles Aranguiz'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Ancak tecrübeli yıldızla Avrupa'nın birçok kulübü de yakından ilgileniyor.

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