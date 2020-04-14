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Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi

Corona virüsünden dolayı Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı da başlamış durumda... Daha önce Vedat Muriqi ve Deniz Türüç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, Charles Aranguiz transferinde de karşı karşıya gelmişti. Son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcunun menajeri "Her iki takımla da görüştük" dedi.

14 Nisan 2020 Salı 19:10 Güncelleme: 14.04.2020 19:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





