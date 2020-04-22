Roberto Carlos'tan tarihi itiraf: 10 dakikada karar verdim!
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı efsane oyuncusu Roberto Carlos, Inter'den Real Madrid'e transfer olma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Real Madrid'e transfer olmaya 10 dakikada karar verdim" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Real Madrid'in efsane oyuncusu Roberto Carlos, FIFA'nın yaptığı canlı yayına katıldı. Inter'deki kariyeriyle ilgili konuşan Brezilyalı eski yıldız şunları dile getirdi:
Inter'de kanat olarak hatta forvet olarak oynadım. İlk 7 maçımda 7 gol atmıştım. Sonra başkanla konuşup asıl mevkimde oynamam gerektiğini, Brezilya ile Copa America'da bek olarak oynayacağımı söyledim. Aynı gün Lorenzo Sanz ile görüştüm ve 10 dakika içinde Inter'den ayrılıp Real Madrid'e transfer olmaya karar verdim.
Carlos karşılaştığı en zorlu rakiple ilgili ise "Eto'o, Joaquin ve Figo zorluydu" ifadelerini kullandı.
- 22.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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