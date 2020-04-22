Roberto Carlos'tan tarihi itiraf: 10 dakikada karar verdim! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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'tan tarihi itiraf: 10 dakikada karar verdim!

Roberto Carlos'tan tarihi itiraf: 10 dakikada karar verdim!

Bir dönem forması da giyen Brezilyalı efsane oyuncusu , Inter'den 'e olma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Real Madrid'e transfer olmaya 10 dakikada karar verdim" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem forması da giyen 'in efsane oyuncusu , 'nın yaptığı canlı yayına katıldı. Inter'deki kariyeriyle ilgili konuşan Brezilyalı eski yıldız şunları dile getirdi:

Inter'de kanat olarak hatta forvet olarak oynadım. İlk 7 maçımda 7 gol atmıştım. Sonra başkanla konuşup asıl mevkimde oynamam gerektiğini, ile Copa America'da bek olarak oynayacağımı söyledim. Aynı gün Lorenzo Sanz ile görüştüm ve 10 dakika içinde Inter'den ayrılıp Real Madrid'e olmaya karar verdim.

Carlos karşılaştığı en zorlu rakiple ilgili ise "Eto'o, Joaquin ve Figo zorluydu" ifadelerini kullandı.

  1. 22.04.2020
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