Roberto Carlos'tan tarihi itiraf: 10 dakikada karar verdim!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Real Madrid'in efsane oyuncusu Roberto Carlos, FIFA'nın yaptığı canlı yayına katıldı. Inter'deki kariyeriyle ilgili konuşan Brezilyalı eski yıldız şunları dile getirdi:

Inter'de kanat olarak hatta forvet olarak oynadım. İlk 7 maçımda 7 gol atmıştım. Sonra başkanla konuşup asıl mevkimde oynamam gerektiğini, Brezilya ile Copa America'da bek olarak oynayacağımı söyledim. Aynı gün Lorenzo Sanz ile görüştüm ve 10 dakika içinde Inter'den ayrılıp Real Madrid'e transfer olmaya karar verdim.

Carlos karşılaştığı en zorlu rakiple ilgili ise "Eto'o, Joaquin ve Figo zorluydu" ifadelerini kullandı.