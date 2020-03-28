Roberto Carlos'tan Neymar'a transfer tavsiyesi

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Sivasspor gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı efsane isim Roberto Carlos, vatandaşı Neymar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox Sports Radio'ya konuşan eski yıldız vatandaşına transfer tavsiyesi verdi ve şunları dile getirdi:

Eğer bu yalnızca bana bağlı olsaydı Neymar çoktan Real Madrid'de olurdu. Ama hayat tabii ki istediğimiz gibi değil. Bu tarz büyük oyuncular, dünyanın en iyi takımlarında oynamalı. Real Madrid de her oyuncu için bir referanstır. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız, Real'e gelmelisiniz.

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'ya transfer olan Neymar'ın adı sık sık eski takımı Barça'yla anılıyor.