Roberto Carlos'tan Neymar'a transfer tavsiyesi
Brezilya'nın efsane isimlerinden Roberto Carlos, Paris Saint-Germain'de forma giyen vatandaşı Neymar'ı Real Madrid formasıyla görmek istediğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Sivasspor gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı efsane isim Roberto Carlos, vatandaşı Neymar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox Sports Radio'ya konuşan eski yıldız vatandaşına transfer tavsiyesi verdi ve şunları dile getirdi:
Eğer bu yalnızca bana bağlı olsaydı Neymar çoktan Real Madrid'de olurdu. Ama hayat tabii ki istediğimiz gibi değil. Bu tarz büyük oyuncular, dünyanın en iyi takımlarında oynamalı. Real Madrid de her oyuncu için bir referanstır. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız, Real'e gelmelisiniz.
Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'ya transfer olan Neymar'ın adı sık sık eski takımı Barça'yla anılıyor.
- 28.03.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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