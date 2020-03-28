Roberto Carlos'tan Neymar'a transfer tavsiyesi - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Carlos'tan Neymar'a transfer tavsiyesi!

'tan 'a tavsiyesi

Roberto Carlos'tan Neymar'a transfer tavsiyesi

'nın efsane isimlerinden , Saint-Germain'de forma giyen vatandaşı formasıyla görmek istediğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem ülkemizde ve gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı efsane isim , vatandaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox Sports Radio'ya konuşan eski yıldız vatandaşına tavsiyesi verdi ve şunları dile getirdi:

Eğer bu yalnızca bana bağlı olsaydı Neymar çoktan Real Madrid'de olurdu. Ama hayat tabii ki istediğimiz gibi değil. Bu tarz büyük oyuncular, dünyanın en iyi takımlarında oynamalı. Real Madrid de her oyuncu için bir referanstır. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız, Real'e gelmelisiniz.

'dan 'ye 222 milyon Euro'ya transfer olan Neymar'ın adı sık sık eski takımı Barça'yla anılıyor.

haberin devamı

  1. 28.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roberto Carlos'tan Neymar'a transfer tavsiyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN