Neymar'dan sağlık çalışanlarına destek!
Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, corona virüsü salgını sebebiyle insanlar için büyük önlemler alan sağlık çalışanlarını böyle alkışladı.
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