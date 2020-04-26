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26 Nisan 2020, Pazar
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’da start ’ta

Polonya’da start 29 Mayıs’ta

'da koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının, başbakanlık hesabından yapılan açıklamada, 'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.

'da koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının, başbakanlık hesabından yapılan açıklamada, 'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi. Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ligde 26 hafta sonunda 51 puan toplayan , en yakın rakibi Piast'ın 8 puan önünde zirvede bulunuyor.

  1. 26.4.2020
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