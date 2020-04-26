Polonya'da koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının, başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.
Polonya'da koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının, başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi. Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ligde 26 hafta sonunda 51 puan toplayan Legia Varşova, en yakın rakibi Piast'ın 8 puan önünde zirvede bulunuyor.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Polonya’da start 29 Mayıs’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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