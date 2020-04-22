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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Teknik O'Neill görevini bıraktı

Kuzey İrlanda Teknik Direktörü Michael O'Neill görevini bıraktı

A Milli Takımı Teknik O'Neill, görevinden ayrıldığını duyurdu. 50 yaşındaki teknik adam 9 yıldır milli takımı çalıştırıyordu.

O'Neill, Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Federasyonla yaptığımız görüşmeler sonucu görevimi bırakmam için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

2011 yılında Kuzey İrlanda'yı çalıştırmaya başlayan 50 yaşındaki , 2019'da ekibi 'nin de başına geçmişti.



  1. 22.04.2020
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