Serdar Gürler: Milli takımda oynamayı çok isterim
Göztepeli futcbolcu Serdar Gürler, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. İlhan Palut'un çok heyecanlı ve istekli bir hoca olduğunu belirten Gürler milli takımla ilgili, "Milli takımda inanılmaz yetenekli oyuncularımız var. Milli takımda oynamayı çok isterim." ifadelerini kullandı.
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