İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galeri İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü...

İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkiledi ve birçok ülkede hayat durma noktasına geldi. Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. ABD, dünyada en çok corona virüsü ölümünün yaşandığı birinci ülke konumunda bulunurken Avrupa'da ise İtalya birinci sırada bulunuyor.

23 Nisan 2020 Perşembe 09:48
İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü...

İtalya'da corona virüsüyle olan mücadelede devam ederken, ülkenin başkentinde ekonomik bunalımdan çıkış yolu bir Türk'e bağlı...

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İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü...

Bugüne dek 187.327 pozitif vakanın görüldüğü İtalya'da güncel verilere göre hayatını kaybeden insan sayısı 24.648 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 51.600.

İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü...

Corona virüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 2.6 milyona ulaşırken 183 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü...

YÜZLERCE İNSAN NAAŞI MORGLARA GÖTÜRÜLÜYOR
Virüsle mücadele dışında ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılırken; şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.

İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü...

Corona virüsün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor. Liglerin askıya alındığı ülkede spor müsabakalarının Sport Mediaset'e göre bu yıl seyircili maç oynatılmayacak.

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