İtalya'da çıkış yolu bir Türk! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkiledi ve birçok ülkede hayat durma noktasına geldi. Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. ABD, dünyada en çok corona virüsü ölümünün yaşandığı birinci ülke konumunda bulunurken Avrupa'da ise İtalya birinci sırada bulunuyor.