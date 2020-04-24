GALERİ
İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler
Dünya futbolunda özellikle son dönemlerdeki transfer ücretleri tavan yapmış durumda. Özellikle bazı oyunculara ödenen bonservis bedelleri dudak uçuklatan cinsten. Bu ücretlerde bazı teknik adamların oyuncuları ısrarla kadrosunda görmek istemesinin de etkisi var. Peki takımlara futbolcular için böylesine büyük paralar ödeten hocalar hangileri? İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler...
24 Nisan 2020 Cuma 12:37 Güncelleme: 24.04.2020 12:37
DİĞER GALERİLER