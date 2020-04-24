Dünya futbolunda özellikle son dönemlerdeki transfer ücretleri tavan yapmış durumda. Özellikle bazı oyunculara ödenen bonservis bedelleri dudak uçuklatan cinsten. Bu ücretlerde bazı teknik adamların oyuncuları ısrarla kadrosunda görmek istemesinin de etkisi var. Peki takımlara futbolcular için böylesine büyük paralar ödeten hocalar hangileri? İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler...