İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler

İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler

Dünya futbolunda özellikle son dönemlerdeki transfer ücretleri tavan yapmış durumda. Özellikle bazı oyunculara ödenen bonservis bedelleri dudak uçuklatan cinsten. Bu ücretlerde bazı teknik adamların oyuncuları ısrarla kadrosunda görmek istemesinin de etkisi var. Peki takımlara futbolcular için böylesine büyük paralar ödeten hocalar hangileri? İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler...

24 Nisan 2020 Cuma 12:37 Güncelleme: 24.04.2020 12:37
İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörle

İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörle

WALTER MAZZARİ (344 MİLYON EURO)

İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörle

JORGE JESUS (345 MİLYON EURO)

İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörle

CLADUIO RANIERI (350 MİLYON EURO)

İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörle

MAURIZIO SARRI (355 MİLYON EURO)

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA