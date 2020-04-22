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Roma'nın Cengiz Ünder planı belli oldu! Premier Lig ve takas...

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle Avrupa'da ligler ertelenmişti. Bu arayı fırsat bilen kulüpler transfer çalışmaları içinde düğmeye bastı. Transfer çalışmalarına devam eden bir kulüp de Roma. İtalyan devi Cengiz Ünder'in yüksek piyasa değerini kullanıp yıldız futbolcuyu transferde kullanmak istiyor. İtalyan basını da bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte tüm detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





