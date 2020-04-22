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Roma'nın Cengiz Ünder planı belli oldu! Premier Lig ve takas...
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle Avrupa'da ligler ertelenmişti. Bu arayı fırsat bilen kulüpler transfer çalışmaları içinde düğmeye bastı. Transfer çalışmalarına devam eden bir kulüp de Roma. İtalyan devi Cengiz Ünder'in yüksek piyasa değerini kullanıp yıldız futbolcuyu transferde kullanmak istiyor. İtalyan basını da bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte tüm detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Nisan 2020 Çarşamba 21:56
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Avrupa'da corona virüsü nedeniyle liglere ara verilse de takımlar bu arayı fırsata çevirip transfer çalışmalarına sezon sona ermeden başladı.
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İtalyan ekibi Roma da Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yaz aylarında iyi bir bedele satarak transfer bütçesinde önemli bir kazanım elde etmek istiyor.
İtalyan Calciomercato gazetesinin haberine göre son aylarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı bekleneni veremeyen 22 yaşındaki Cengiz Ünder yüksek tekniği nedeniyle iyi bir piyasa değerine sahip.
Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın Kluivert'i tercih etmesi ve Carles Perez'i de bir diğer seçenek olarak görmesi nedeniyle Ünder'in Roma defteri kapanabilir.
Napoli Teknik Direktörü olduğu günden beri onun hücum gücünde önemli bir aktör olduğunu düşünen Everton Teknik Direktörü Ancelotti ay yıldızlı oyuncu için birinci sırada.