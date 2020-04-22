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Şampiyonlar Ligi için bomba iddia! Türkiye'den gidecek takım belli oldu
Corona virüs nedeniyle futbol liglerinin ertelenmesinin ardından, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kimlerin katılacağı konusunda tartışma yaşanıyor. İngiliz basını gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlarla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Bu iddiada Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali takıma da yer verildi. İşte Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den katılacak takım...
22 Nisan 2020 Çarşamba 20:35
Güncelleme: 22.04.2020 20:35
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Dünyada futbol, corona virüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Liglerin süresiz şekilde ertelenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılımın nasıl olacak merak konusu haline geldi.
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Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor.
UEFA, mevcut sıralamaları göz önüne alabileceği gibi farklı şekilde takımların son 5 yıl Avrupa performansları baz alınarak oluşan sıralamayı da dikkate alabileceği belirtildi.
Bu sıralamaya göre 26 takımın belirlenebileceği sonrasında ise gelecek 6 takımın Play-Off'lar ile belli olacağı aktarıldı.
The Sun'ın iddiasına göre UEFA, mevcut planı devreye soktuğunda Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den gitme hakkını kazanan takım da belli.