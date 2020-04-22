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Şampiyonlar Ligi için bomba iddia! Türkiye'den gidecek takım belli oldu

Corona virüs nedeniyle futbol liglerinin ertelenmesinin ardından, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kimlerin katılacağı konusunda tartışma yaşanıyor. İngiliz basını gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlarla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Bu iddiada Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali takıma da yer verildi. İşte Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den katılacak takım...

22 Nisan 2020 Çarşamba 20:35 Güncelleme: 22.04.2020 20:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





