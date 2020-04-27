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27 Nisan 2020, Pazartesi
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idmanlara resmen başladı! Corona virüsü...

Arsenal idmanlara resmen başladı! Corona virüsü...

İngiltere 'in köklü ekiplerinden , corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez sosyal mesafe kuralları çerçevesinde topçularını sahada idmanlara başlattı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ertelenen 'de tesislerde idmanlara başlayan ilk ekip oldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fransız forvet Alexandre Lacazette, Brezilyalı savunmacı ve İsviçreli orta saha Granit Xhaka, kulübün London Colney tesislerine girerken görüldü. Futbolcuların, sahadaki sosyal mesafe kurallarına uyarak bireysel şekilde antrenman yaptığı ifade edildi.

İngiltere'de futbol 8 Haziran'a kadar askıya alınırken, Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'ya 12 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulmuş, o günden bu yana da hiçbir kulüp tesislerde idman yapmamıştı.

  1. 27.04.2020
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