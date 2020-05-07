Atletico Madrid 20 bin maske bağışında bulundu
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin maske bağışında bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, maskelerin Wanda Metropolitano Stadı'nın bulunduğu bölgenin sakinlerine dağıtılacağı belirtildi.
İspanya La Liga devi Atletico Madrid alkışlanacak bir harekete imza attı. Kırmızı-beyazlı kulüp, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin maske bağışında bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, maskelerin Wanda Metropolitano Stadı'nın bulunduğu bölgenin sakinlerine dağıtılacağı belirtildi.
Salgının birçok aileyi etkilediğini belirten kulüp başkanı Enrique Cerezo, "San Blas sakinleri stat projesini başında beri desteklemişti. Bu maskeler kulübümüzün küçük bir minnettarlık göstergesi." ifadelerini kullandı.
- 07.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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