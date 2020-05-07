Atletico Madrid 20 bin maske bağışında bulundu | Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid'den alkışlanacak hareket!

20 bin maske bağışında bulundu

Atletico Madrid 20 bin maske bağışında bulundu

ekiplerinden , corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin maske bağışında bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, maskelerin 'nın bulunduğu bölgenin sakinlerine dağıtılacağı belirtildi.

devi alkışlanacak bir harekete imza attı. Kırmızı-beyazlı kulüp, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, maskelerin 'nın bulunduğu bölgenin sakinlerine dağıtılacağı belirtildi.

Salgının birçok aileyi etkilediğini belirten kulüp başkanı Enrique Cerezo, "San Blas sakinleri stat projesini başında beri desteklemişti. Bu maskeler kulübümüzün küçük bir minnettarlık göstergesi." ifadelerini kullandı.

  1. 07.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atletico Madrid 20 bin maske bağışında bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA