Mbaye Diagne'den flaş hareket! Bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı

Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğraflarını koydurttu.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal'e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin corona virüsü sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.

Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Diagne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.