Mbaye Diagne'den flaş hareket! Bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı
Son dakika corona virüsü haberleri... Galatasaray'dan Club Brugge'ye kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, ülkesine gönderdiği yardım kolilerinin yanı sıra özel yaptırdığı maskelerin üzerine kendi fotoğrafını bastırdı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğraflarını koydurttu.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal'e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin corona virüsü sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.
Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Diagne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.
- 01.05.2020
- Güncelleme: 01.05.2020 11:57
- Sumudica'nın Türkiye'ye ne zaman döneceğini başkan Mehmet Büyükekşi açıkladı
- Chelsea'li yıldızdan müthiş teknik! | İZLEYİN
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! EDHO yeni bölüm tek parça full izle
- Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi! "Bu virüsü futbolcular getirmedi"
- Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir açıkladı
- Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! "Benden..."
- Müjdeyi verdiler! "Beşiktaş Aboubakar ile görüşme odasına"
- Son dakika corona virüsü haberi: Beklenmedik tehlike! Evde kaldılar ancak...
- Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Kalan 8 maçta...
- Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mbaye Diagne'den flaş hareket! Bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.