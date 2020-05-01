Mbaye Diagne'den flaş hareket! Bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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'den flaş hareket! Bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı

Mbaye Diagne'den flaş hareket! Bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı

Son dakika corona virüsü haberleri... 'dan 'ye kiralık olarak gönderilen , ülkesine gönderdiği yardım kolilerinin yanı sıra özel yaptırdığı maskelerin üzerine kendi fotoğrafını bastırdı. İşte tüm detaylar...

'dan ekibi 'ye kiralık olarak gönderilen , ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğraflarını koydurttu.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal'e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin corona virüsü sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.

'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Diagne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.

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  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 11:57
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