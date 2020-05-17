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Dev takas için anlaşmaya varıldı! Juventus ve Barcelona...

Avrupa'nın dev kulüpleri gelecek sezonun kadrosunu kurmak için corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Bu kulüplerin başında da Juventus ve Barcelona geliyor. Bu sezon liglerinde şampiyonluk ipni göğüslemek isteyen takımlar, transferde de yüksek bonservis bedeli yerine takas formülüne geçmeye başladı. Avrupa'nın dev takası için de anlaşma sağlandı. İşte Juventus ve Barcelona arasındaki gündem olan takas...

17 Mayıs 2020 Pazar 19:10 Güncelleme: 17.05.2020 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





