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Dev takas için anlaşmaya varıldı! Juventus ve Barcelona...
Avrupa'nın dev kulüpleri gelecek sezonun kadrosunu kurmak için corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Bu kulüplerin başında da Juventus ve Barcelona geliyor. Bu sezon liglerinde şampiyonluk ipni göğüslemek isteyen takımlar, transferde de yüksek bonservis bedeli yerine takas formülüne geçmeye başladı. Avrupa'nın dev takası için de anlaşma sağlandı. İşte Juventus ve Barcelona arasındaki gündem olan takas...
17 Mayıs 2020 Pazar 19:10
Güncelleme: 17.05.2020 19:18
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü Avrupa'da da en çok İspanya ve İtalya'da etkisini göstermişti.
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Vaka sayılarının artması nedeniyle Serie A ve La Liga'nın ertelmesine karar verilmişti.
İtalyan devi Juventus da corona virüsü sürecini en ağır atlatan kulüplerin başında geliyordu.
Juventus'ta forma giyen Dybala, Matuidi ve Rugani'nin testleri pozitif çıkmıştı.
İtalyan devi ayrıca ekonomik anlamda çok zorlanmamak için oyuncuları ile maaş indirimi konusunda anlaşmaya varmıştı.