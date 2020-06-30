Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgınından önce güçlü Villarreal deplasmanında kazanan Leganes, salgın sonrası büyük bir düşüşe geçti. Düşme hattında bulunan Leganes, 5 maçtan sadece 2 puan çıkartabildi. Osasuna deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayan Unai Bustinza, bu akşam oynanacak mücadelede ilk 11 başlayacak. Sevilla ise son 4 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4. sıradaki yerini korudu. Franco Vazquez dışında takımda eksik bulunmuyor.

LEGANES-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Sevilla maçı bu akşam saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.