Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 33. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Karşılaşmadan önce sporseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgınından önce güçlü Villarreal deplasmanında kazanan , salgın sonrası büyük bir düşüşe geçti. Düşme hattında bulunan Leganes, 5 maçtan sadece 2 puan çıkartabildi. Osasuna deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayan Unai Bustinza, bu akşam oynanacak mücadelede ilk 11 başlayacak. ise son 4 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4. sıradaki yerini korudu. Franco Vazquez dışında takımda eksik bulunmuyor.

LEGANES-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Sevilla maçı bu akşam saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 15:51
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