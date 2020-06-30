İspanya La Liga'nın 33. haftasında Leganes sahasında Sevilla'yı konuk ediyor. Karşılaşmadan önce sporseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgınından önce güçlü Villarreal deplasmanında kazanan Leganes, salgın sonrası büyük bir düşüşe geçti. Düşme hattında bulunan Leganes, 5 maçtan sadece 2 puan çıkartabildi. Osasuna deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayan Unai Bustinza, bu akşam oynanacak mücadelede ilk 11 başlayacak. Sevilla ise son 4 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4. sıradaki yerini korudu. Franco Vazquez dışında takımda eksik bulunmuyor.
LEGANES-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leganes-Sevilla maçı bu akşam saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 15:51
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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