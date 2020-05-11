Dünya yıldızlarının değeri resmen eriyor! Corona virüsü sonrası büyük düşüş
Corona virüsü salgını nedeniyle birkaç ligin iptal ve tescil edilmesi, kalan liglerin ise askıya alınması futbolcu değerlerini büyük derecede etkilemiş durumda. Yapılan araştırmaya göre ise en değerli 10 oyuncu arasından en çok kaybı Lionel Messi yaşayacak. İşte detaylar...
MESSI'NİN ARDINDAN DE BRUYNE
Şubat 2020'de değeri 175 milyon Euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri yüzde -27.5 gerileyerek 127 milyon Euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise Arjantinli yıldızın değeri yüzde -23.2 gerileyerek 134 milyon Euro olacak. Lionel Messi'nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu.
Manchester City'de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020'de değeri 130 milyon Euro gösteriliyordu. Eğer Premier Lig'in iptal edilmesi halinde De Bruyne'nin değeri yüzde -24.0 gerileyerek 99 milyon Euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde -14.0 gerileyerek 112 milyon Euro olacak.