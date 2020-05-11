Dünya yıldızlarının değeri resmen eriyor! Corona virüsü sonrası büyük düşüş - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Dünya yıldızlarının değeri resmen eriyor! Corona virüsü sonrası büyük düşüş

Corona virüsü salgını nedeniyle birkaç ligin iptal ve tescil edilmesi, kalan liglerin ise askıya alınması futbolcu değerlerini büyük derecede etkilemiş durumda. Yapılan araştırmaya göre ise en değerli 10 oyuncu arasından en çok kaybı Lionel Messi yaşayacak. İşte detaylar...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:54 Güncelleme: 11.05.2020 12:54
Dünya yıldızlarının değeri resmen eriyor! Corona virüsü sonrası büyük düşüş

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla futbol dünyası büyük bir kayıp yaşıyor. Maçların oynanmaması nedeniyle oyuncuların değerleri de düşüşe geçti.

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Dünya yıldızlarının değeri resmen eriyor! Corona virüsü sonrası büyük düşüş

KPMG Football Benchmark ekibi de oyuncuların dünyanın en değerli 10 oyuncusunun değer kaybını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmada yüzde olarak en çok değer kaybı yaşayacak oyuncu Lionel Messi oldu.

Dünya yıldızlarının değeri resmen eriyor! Corona virüsü sonrası büyük düşüş

MESSI'NİN ARDINDAN DE BRUYNE

Şubat 2020'de değeri 175 milyon Euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri yüzde -27.5 gerileyerek 127 milyon Euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise Arjantinli yıldızın değeri yüzde -23.2 gerileyerek 134 milyon Euro olacak. Lionel Messi'nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu.

Dünya yıldızlarının değeri resmen eriyor! Corona virüsü sonrası büyük düşüş

Manchester City'de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020'de değeri 130 milyon Euro gösteriliyordu. Eğer Premier Lig'in iptal edilmesi halinde De Bruyne'nin değeri yüzde -24.0 gerileyerek 99 milyon Euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde -14.0 gerileyerek 112 milyon Euro olacak.

Dünya yıldızlarının değeri resmen eriyor! Corona virüsü sonrası büyük düşüş

NEYMAR VE MBAPPE DEĞER KAYBETTİ

PSG'de forma giyen ve dünyanın en değerli iki oyuncusu olan Neymar ve Kylian Mbappe, en çok değer kaybeden üçüncü ve dördüncü konumunda bulunuyor.

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