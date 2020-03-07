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07 Mart 2020, Cumartesi
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2-2 | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid 2-2 Sevilla | MAÇ SONUCU

'nın 27. haftasında , 'nda konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı ve üst üste ikinci beraberliğini aldı.

'nın 27. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında de Jong, Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada Atletico Madrid, Morata'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

Golden hemen 4 dakika sonra sahneye çıkan Joao Felix, Madrid'i 2-1 öne geçirdi.

43. dakikada deplasman ekibi, Ocampos'un penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçta ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

  1. 07.03.2020
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