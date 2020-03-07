Atletico Madrid 2-2 Sevilla | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda konuk ettiği Sevilla ile 2-2 berabere kaldı ve üst üste ikinci beraberliğini aldı.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi.
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında de Jong, Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi.
32. dakikada Atletico Madrid, Morata'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
Golden hemen 4 dakika sonra sahneye çıkan Joao Felix, Madrid'i 2-1 öne geçirdi.
43. dakikada deplasman ekibi, Ocampos'un penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Maçta ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
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