Deportivo Alaves 1-1 Valencia | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler İspanya La Liga Alaves ile Valencia yenişemedi

1-1 | MAÇ SONUCU

Deportivo Alaves 1-1 Valencia | MAÇ SONUCU

'nın 27. haftasında , Estadio de Mendizorroza'da konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Mendez kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Parejo'dan geldi.

'nın 27. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Estadio de Mendizorroza'da oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Valencia, Dani Parejo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 73. dakikasında Deportivo Alaves, Edgar Mendez'in attığı golle skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.

  1. 07.03.2020
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