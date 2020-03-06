Deportivo Alaves 1-1 Valencia | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 27. haftasında Deportivo Alaves, Estadio de Mendizorroza'da konuk ettiği Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Mendez kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Parejo'dan geldi.
La Liga'nın 27. haftasında Deportivo Alaves ile Valencia karşı karşıya geldi.
Estadio de Mendizorroza'da oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Valencia, Dani Parejo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 73. dakikasında Deportivo Alaves, Edgar Mendez'in attığı golle skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.
- 07.03.2020
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