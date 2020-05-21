İspanya La Liga 12 Haziran'da başlıyor
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Avrupa'yı da etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle İspanya La Liga 23 Mart'ta süresiz olarak erlenmişti. La Liga Yönetim Kurulu Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran Cuma günü Sevilla - Real Betis maçıyla yeniden başlayacağını duyurdu.
La Liga yönetim kurulu başkanı Javier Tebas, ligin ne zaman başlayacağı konusunda tarih belirlendiği açıklandı.
Buna göre La Liga'nın 12 Haziran Cuma günü Sevilla - Real Betis maçıyla başlayacağı ifade edildi. 28 Mayıs'ta La Liga'nın maç takvimi kulüplere iletilecek.
LA LİGA'NIN KORONA ÖNLEMİ: VİDEO TEMAS SİSTEMİ
La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi (VTS)" kullanılacak.
TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER BELİRLENECEK
Protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesisleri dezenfekte edilecek.
Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.
Protokol, İspanya'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran gününü vermişti.
- 21.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya La Liga 12 Haziran'da başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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