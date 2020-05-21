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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler İspanya La Liga La Liga başkanı resmen açıkladı! İşte o tarih...

'da başlıyor

İspanya La Liga 12 Haziran'da başlıyor

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Avrupa'yı da etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle 23 Mart'ta süresiz olarak erlenmişti. La Liga Yönetim Kurulu Başkanı , ligin Cuma günü Sevilla - maçıyla yeniden başlayacağını duyurdu.

yönetim kurulu başkanı , ligin ne zaman başlayacağı konusunda tarih belirlendiği açıklandı.

Buna göre La Liga'nın Cuma günü Sevilla - maçıyla başlayacağı ifade edildi. 28 Mayıs'ta La Liga'nın maç takvimi kulüplere iletilecek.


LA LİGA'NIN KORONA ÖNLEMİ: VİDEO TEMAS SİSTEMİ

La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi (VTS)" kullanılacak.

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER BELİRLENECEK

Protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesisleri dezenfekte edilecek.

Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.

Protokol, 'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran gününü vermişti.

  1. 21.05.2020
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