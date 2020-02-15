Villarreal 2-1 Levante | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Villarreal, Seramik Stadyumu'nda konuk ettiği Levante'yi Moi Gomez ve Gerard Moreno'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Villarreal, Levante'yi konuk etti.
Seramik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Villareal, Gerard Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 56. dakikasında Levante, Mayoral'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Golden hemen 5 dakika sonra ev sahibi ekip Gomez'in attığı golle üstünlüğü tekrar yakaladı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Villarreal, 3 puanı hanesine yazdırdı.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 22:41
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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