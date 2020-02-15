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15 Şubat 2020, Cumartesi
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2-1 | MAÇ SONUCU

Villarreal 2-1 Levante | MAÇ SONUCU

'nın 24. haftasında , 'nda konuk ettiği 'yi Moi Gomez ve 'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

'nın 24. haftasında , 'yi konuk etti.

'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Villareal, 'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 56. dakikasında Levante, Mayoral'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Golden hemen 5 dakika sonra ev sahibi ekip Gomez'in attığı golle üstünlüğü tekrar yakaladı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Villarreal, 3 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 22:41
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