İspanya'da ligler ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı açıkladı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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'da ligler ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı açıkladı

İspanya'da ligler ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı açıkladı

Corona virüsünün Avrupa'da en çok can kaybına neden olduğu 'da liglerinin geleceğiyle ilgili alınacak karar merakla beklenirken, konu hakkında flaş bir açıklama yaptı. Illa liglerin yazdan önce başlamasının çok zor olduğunu belirtip, gelişmeleri takip edeceklerini söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

, ülkede corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Illa yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolun yazdan önce başlayacağını söylemek mümkün değil. Virüsün ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve normale dönüş için gerekenleri yapacağız" ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle 23 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 'da, futbol liglerinin mayıs ayından önce başlamayacağı açıklanmıştı.

  1. 26.04.2020
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