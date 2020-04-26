İspanya'da ligler ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı açıkladı
Corona virüsünün Avrupa'da en çok can kaybına neden olduğu İspanya'da futbol liglerinin geleceğiyle ilgili alınacak karar merakla beklenirken, İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa konu hakkında flaş bir açıklama yaptı. Illa liglerin yazdan önce başlamasının çok zor olduğunu belirtip, gelişmeleri takip edeceklerini söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede corona virüsü nedeniyle ara verilen futbol liglerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Illa yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolun yazdan önce başlayacağını söylemek mümkün değil. Virüsün ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve normale dönüş için gerekenleri yapacağız" ifadesini kullandı.
Corona virüsü salgını nedeniyle 23 binden fazla insanın hayatını kaybettiği İspanya'da, futbol liglerinin mayıs ayından önce başlamayacağı açıklanmıştı.
- 26.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya'da ligler ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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