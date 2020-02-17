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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'ya Enes Ünal tarifesi! ...

Barcelona'ya Enes Ünal tarifesi! Transfer...

'da, Fransız futbolcu 'nin sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olması moralleri bozmuştu. Sağlık Komitesi, Katalan devine 15 gün içerisinde aynı ligden bir yapma izni verdi. Aynı durum 2017 yılında milli futbolcu Enes Ünal'ın Villarreal'den Levante'ye transferinde de yaşanmıştı. Barcelona'nın transfer listesinde birçok isim bulunuyor ancak favori, Leganes'ten Martin Braithwait. Peki, diğer adaylar kim? İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya ekiplerinden , 2017'de 'dan 125 milyon Euro karşılığında ettiği 'nin sakatlığı ile sarsılmıştı. 22 yaşındaki futbolcunun sağ arka adale tendonunda yırtık tespit edilmiş ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yıldız futbolcu, Finlandiya'nın Turku kentine giderek ameliyat oldu.

SAĞLIK KOMİTESİNDEN İZİN ÇIKTI

Kulüp bu haber sonrası harekete geçti. La Liga Sağlık Komitesi'ne başvuran Katalan ekibi, Fransız futbolcunun yerine transfer yapmak için izin talep etti. Mundo Deportivo'nun haberine göre komite bu talebi onayladı ve Barcelona'ya aynı ligden transfer yapabilmesi için 15 gün izin verdi.

FAVORİ BRAITHWAIT

Haberde Dembele'nin yerine düşünülen isimler arasında Alaves'ten Lucas Perez, Getafe'den Angel ve Leganes'ten Martin Braithwaite'in bulunduğu bildirildi. Bu oyuncular içinde imzaya en yakın isim olarak 28 yaşındaki Braithwaite gösteriliyor. Danirmarkalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Middlesbrough'tan Leganes'e kiralanmış, sezon başında da 9.8 milyon Euro karşılığında bonservisi alınmıştı. Bu sezon toplam 27 maça çıkan başarılı forvet, 8 gol atarken 1 de asist yaptı.

ENES ÜNAL TARİFESİ

İspanya La Liga'da daha önce de Villarreal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Levante'de yaşanan sakatlıklar sonrası transfer dönemi bitmiş olmasına rağmen özel izinle bu kulübe kiralanmıştı.


  1. 17.02.2020
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