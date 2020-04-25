Her gün test olsun - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Her gün test olsun

Her gün test olsun

Her gün test olsun

'da da futbolun nasıl başlayacağı merak ediliyor. konuyla ilgili protokol hazırladı.

'da da futbolun nasıl başlayacağı merak ediliyor. konuyla ilgili protokol hazırladı. Buna göre ligin yeniden oynanması durumunda her gün futbolculara, teknik direktörlere ve hakemlere koronavirüs testi yapılması gerektiği belirtildi. ESPN, 2021'e kadar maçların seyircisiz oynanacağını ifade etmişti.

  1. 25.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Her gün test olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA