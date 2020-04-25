Her gün test olsun
İspanya'da da futbolun nasıl başlayacağı merak ediliyor. İspanya Ligi konuyla ilgili protokol hazırladı.
İspanya'da da futbolun nasıl başlayacağı merak ediliyor. İspanya Ligi konuyla ilgili protokol hazırladı. Buna göre ligin yeniden oynanması durumunda her gün futbolculara, teknik direktörlere ve hakemlere koronavirüs testi yapılması gerektiği belirtildi. ESPN, 2021'e kadar maçların seyircisiz oynanacağını ifade etmişti.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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