Her gün test olsun

İspanya'da da futbolun nasıl başlayacağı merak ediliyor. İspanya Ligi konuyla ilgili protokol hazırladı. Buna göre ligin yeniden oynanması durumunda her gün futbolculara, teknik direktörlere ve hakemlere koronavirüs testi yapılması gerektiği belirtildi. ESPN, 2021'e kadar maçların seyircisiz oynanacağını ifade etmişti.