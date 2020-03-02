El Clasico’da zafer Real’in

La Liga'daki 180. El Clasico'da gülen taraf Real Madrid oldu: 2-0. Barcelona ile oynadığı son 7 El Clasico'da hiç kazanamayan (3B/4M) Real Madrid, Vinicius ve Mariano ile seyircisini sevindirdi. Daha önceki 179 El Clasico'da her iki taraın 72'şer galibiyeti vardı. Dün geceki maçla Real Madrid durumu 73-72 yaptı. Santiago Bernabeu'daki son 4 El Clasico'yu kazanan Messi'li Barcelona, 55 puanda kalırken, Real Madrid 56 puanla liderlik koltuğuna oturdu.