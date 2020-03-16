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16 Mart 2020, Pazartesi
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farklı kazandı

Belediye Kütahyaspor farklı kazandı

, temsilcisi ’u 5-1’lik skorla mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup, 22. haftada ile karşı karşıya gelen , 5-1'lik skorla puanını 51'e yükseltti.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maç öncesi Belediye Kütahyaspor takımına başarılar dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonrası da takımı soyunma odasında ziyaret ederek aldıkları galibiyet sebebiyle tebrik etti.

  1. 16.03.2020
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