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17 Mart 2020, Salı
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, 'nu işaret etti

TFF, Bilim Kurulu'nu işaret etti

, seyircisiz oynama eleştirilerine, kararın ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alındığı yanıtını verdi.

, koronavirüs nedeniyle spor organizasyonlarının seyircisiz devam ettirilmesine yönelik kendilerine yapılan eleştirilere, yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. TFF'den özetle şöyle denildi: "Bu kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile il gili süreç özellikle görmezden gelinmiştir. Spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır. Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili tama men üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır. Mesele iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir."
  1. 17.3.2020
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