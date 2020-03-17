Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzonspor'un 4 puanı çalındı"

Gaziantep maçında 1 golü ve 1 de buz gibi penaltısı verilmeyen Trabzonspor'un net bir penaltısı da Başakşehir karşısında es geçildi. 'Trabzonspor'u eleştiren MHK Başkanı Zekeriya Alp intikam aldı' yorumları yapıldı. Ne düşünüyorsunuz?

ZEKİ UZUNDURUKAN: Trabzonspor'a göstere göstere operasyon yapılmaya başlandı. Gaziantep FK maçında nizami bir golü, bir de penaltısı verilmemişti Trabzonspor'un. Bu facia yanlışlar, 'hakemdir hata yapar' gibi ucuz bir mazeret ile geçiştirilmeye çalışıldı. Ama Başakşehir maçında Strtel, hava topu mücadelesinde Nwakaeme'yi hem formasından çekiyor, hem de omuzdan bastırıp yere yapıştırıyor. Hakem Fırat Aydınus, bu pozisyonu cepheden adeta kabak gibi görüyor. Ama penaltıyı veremiyor. VAR'daki Mete Kalkavan da pozisyonun penaltı olduğuna adı gibi emin. Ama korkudan Mete Kalkavan da Fırat Aydınus'a 'Pozisyon penaltı' diyemiyor. Nasıl desinler ki... MHK Başkanı, Trabzonspor'u hedef alan açıklamalar yapıp, koca kulübü mahkemeye vereceğini söylemişti. Hakemlere Trabzonspor ile ilgili çok iyi mesaj iletmiş Zekeriya Alp demek ki... 'Penaltı nedir? sorusuna örnek olarak gösterilecek bir pozisyona bu yüzden penaltı çalamadı Fırat Aydınus... Trabzonspor'un uçup giden 2 puanının baş sorumlusu MHK Başkanı Zekeriya Alp'tir. Onun Trabzonspor'u hedef alan açıklamaları yüzünden verilemedi bu penaltı! Hakemler, Trabzonsporlu oyuncuları o kadar sindirmişler ki, Nwakaeme ve penaltı pozisyonunu gören oyuncular bile kart görmekten korktukları için itiraz dahi edemediler! İşte Türk hakemliğinin ve Türk futbolunun geldiği noktanın resmidir bu! Sonuçta son 2 maçta hakemlerin facia hataları yüzünden 4 puanı çalındı Trabzonspor'un... Yazıktır, günahtır, kul hakkı yemektir bu! Şimdi de çıkıp konuşsun Zekeriya Alp! Trabzonspor'a hakemlerin yaptıklarını 'hata ile geçiştirmeye çalışanlara' kargalar bile güler! 'Organize İşler' var burada! Bu kirli elleri temizleyecek olan da Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Önce Zekeriya Alp'in derhal istifa etmesi şart! Sonra da can yakan hakemlere 'güle güle' demeden Türk futbolundaki tartışmalar bitmez!

REHA KAPSAL: İki maçta Trabzonspor'un 4 puanı çalındı. Bir de bu şampiyonluk yarışındaki en kritik haftalarda yapıldı. Belki bir puan şampiyonu belirleyecek. Karadeniz ekibinin resmen 4 puanı gasp edildi. Hakemler şampiyonluk yarışına bu kadar etki etmesinler. Hakemler bu işi beceremiyorlarsa bıraksınlar. İstifa etsinler. İstifa da erdemli bir davranıştır. İlla birinin görevden almasını beklemesinler. Şampiyonluğa gidiyor diye hedef şimdi Trabzonspor mu oldu? Futbolu bu kadar kirletmeye kimsenin hakkı yok. Kimse de aptal değil. Kimin neyi, ne zaman, ne için yaptığını görüyoruz. Milletin aklı ile alay etmesinler.

SERKAN KORKMAZ: Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum; o pozisyonlarda hadi ''hakem görmedi'', VAR da mı görmedi? Ekran başında yetersiz sayıda da olsa, pozisyon tekrarlarında hepimiz her şeyi görüp yorumlayabildik. MHK başkanının başka kulüplerden gelen çok daha sert açıklamalarda ''ölü taklidi'' yapıp, bazı soru işaretlerini gidermek ve ikna etmek için bazı başkanların ayağına gittiğini gördük. Trabzonsporlular hem kendilerine dönük sert yanıttan, hem de hemen sonrasında yaşanan Başakşehir maçındaki hakem faciasından dolayı çok tepkili.

HAKEMLER KUYU KAZIYOR!

Hemen herkesin hemfikir olduğu pozisyonlarda bile hakemlerin ters kararlar verdiği görülüyor, VAR da devreye girmiyor. Bu nasıl olabiliyor?



UZUNDURUKAN: Çünkü hakemler hata yapmaktan korkmuyorlar! Çünkü hata yapan hakemlere suya sabuna dokunmayan cezalar veriliyor! Çünkü ortada güçlü bir MHK yok! MHK, hakemlerine hükmedemiyor! VAR öylesine var! VAR, bazı kulüpler için var! Türk futbolunda bir orta oyun oynanmaya başlandı! Futbol Federasyonu, bu komediye 'Dur!' demiyor! 'Yeter artık' demiyor! Hal böyle olunca da hakemler can yakmaya devam ediyor! Hem de göstere göstere devam ediyor!



KAPSAL: Ya futbolun bizim bildiğimiz kuralları değişti ya da hakemler kendi aralarında yeni kurallar koyup onları uyguluyorlar. Şaka mı bu? Verdikleri kararlarda siyah ile beyaz kadar fark olur mu? Tabii ki bilgin olacak, pozisyon sezgin iyi olacak, futbolun içinden gelmiş olacaksın ama bunun paralelinde bir insanın vicdanı olacak. Bir maçı iyi veya kötü yönetebilirsin. Bu profesyonel hayatta bizim de başımıza geldi. Ama yanlış yapmayacaksın. Yanlışı insan bile bile yapar ama hata istemeden yapılır. En önemlisi gece yattığınızda vicdanınız rahat olacak. Orta hakem ve VAR hakemi karar veremiyor... O zaman siz ne iş yapıyorsunuz, ne için para alıyorsunuz? VAR'dakiler 'Nasıl olsa hata orta hakemin. Ben karışmayayım mı' diyor. Hakem camiası kendi içinde barışık değil. Birbirlerine yardımcı olmuyor. Herkes demek ki birbirinin kuyusunu kazıyor.

KORKMAZ: Biz evimizde, işyerimizde, kebapçıda, nitelik ve nicelik olarak eksik görüntülere rağmen görüyoruz. Hakem görmüyor, VAR 'almaza yatıyor', ya AVAR; AVAR'lar hiç yokmuş gibi konuşuyoruz... AVAR ne işe yarar? ''AVAR AVAR bakmak'' değil herhalde işleri...



FIRTINA'NIN ÖNÜ KESİLİYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 'Hakemlerin kararları lige yön veriyor' dedi. Ağaoğlu bu sözlerinde haklı mı?



UZUNDURUKAN: Asıl mesele şu; hakemler neden bu kadar göstere göstere hatalar yapıyor! Neden bu kadar ileriye gidiyorlar! Bir takımı durdurup, diğer bir takımı şampiyon yapmak için mi? Ortada bir operasyon mu var? Skrtel- Nwakaeme pozisyonundan çıkan karara baktıktan sonra benim gözüm korktu bu işten! Hani nerede adalet? Hani nerede temiz futbol? Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra az bile söyledi! Canı yanmış, 2 puanı hakem hatası yüzünden uçup giden bir kulübün başkanı olarak az bile söyledi! O penaltıyı vermemek, lige ayar çekmek, yön vermek değil de nedir Allah aşkına! KAPSAL: Hakemler artık bıraksınlar Türk futbolunu yönlendirmeyi. Onlar sadece maçı yönetmekle görevliler. Hakemler kim şampiyon olacak ya da kim düşecek bunu belirlememeli. Bunu saha içindeki futbolcular ve teknik adamlar belirler. Ahmet Ağaoğlu yine sabırlı ve saygılı bir şekilde yaklaşıyor. Başka kulüpler olsa ortalığın daha da karışmasına neden olacak beyanatlar verirdi. Hadi geçen hafta Gaziantep FK maçında vermediler, görmediler diyelim. Ama hemen arkasından Başakşehir karşılaşmasında da penaltı verilmiyorsa bu artık tesadüf değildir. Bilerek verilmiş karar gibi. Trabzonspor'un 2 haftada 4 puanının yenilmesi, önünün net bir şekilde kesildiğini gösteriyor. Geçen haftaki kararlarda buna inanmıyordum, bunu yazımda da belirtmiştim. Ama Başakşehir maçı sonrası fikrim değişti. Anormal bir durum olmaya başladı. KORKMAZ: Sadece Ahmet Ağaoğlu değil, artık bunu herkes söylüyor. Hakem kararları sadece pozisyonları, maç sonuçlarını değil tüm ligin kaderini etkiliyor. Sağlıksız futbol iklimimizin bu kanayan yarasını iyileştirmek adına hiçbir şey yapılmıyor. Kısır döngüye girdik. ''Hakemlik'' diye tüm futbol evrenimizden bağımsız, kopuk, anlaşılmaz bir alt kültür var. Tek köprümüz MHK ve UEFA yetkilileri. TFF, MHK ve UEFA kendilerince mühim hassasiyetler kadar, işlerine geldiğince yönlendiriyorlar hakemleri.