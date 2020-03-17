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17 Mart 2020, Salı
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Gözler 'da! için kader günü

Gözler UEFA'da! EURO 2020 için kader günü

Koronavirüs nedeniyle bugün acil olarak toplanacak , turnuvaların son durumunu tartışacak. UEFA'ya bağlı tüm ülke federasyonlarının telekonferansla katılacağı toplantı sonrası ’nin 1 yıl ertelenmesi bekleniyor.

, 55 katılımcı ülke ile bugün acil koduyla toplanıyor. Koronavirüsün futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda, futbolun paydaşları; 'nın akıbeti başta olmak üzere , UEFA ve ulusal liglerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

GÜNDEM EURO 2020
Zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da ile 'nin açılış maçı ile başlaması planlanan şampiyonanın ertelenmesi bekleniyor. 12 Haziran-12 Temmuz'daki organizasyona, İtalya, , , , , , , İskoçya, , İrlanda, ve Romanya ev sahipliği yapacak.

GÜNDEMDEKİLER:

* 'ye 1 yıl erteleme

* Tüm liglerin süresiz olarak askıya alınması

* Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finalinde tek maçlı eleminasyon sistemi

* Turu geçen 4 takımlı FinalFour sistemi

  1. 17.3.2020
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