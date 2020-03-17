Koronavirüs nedeniyle bugün acil olarak toplanacak UEFA, turnuvaların son durumunu tartışacak. UEFA'ya bağlı tüm ülke federasyonlarının telekonferansla katılacağı toplantı sonrası EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi bekleniyor.
UEFA, 55 katılımcı ülke ile bugün acil koduyla toplanıyor. Koronavirüsün futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda, futbolun paydaşları; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve ulusal liglerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
GÜNDEM EURO 2020
Zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile Türkiye'nin açılış maçı ile başlaması planlanan şampiyonanın ertelenmesi bekleniyor. 12 Haziran-12 Temmuz'daki organizasyona, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.
GÜNDEMDEKİLER:
* EURO 2020'ye 1 yıl erteleme
* Tüm liglerin süresiz olarak askıya alınması
* Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finalinde tek maçlı eleminasyon sistemi
* Turu geçen 4 takımlı FinalFour sistemi
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gözler UEFA'da! EURO 2020 için kader günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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