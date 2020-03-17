Korona gündemi
Dünyayı etkisi altına alan ve spor organizasyonlarını durduran koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilya, Meksika ve Sırbistan’da liglere ara verilirken; bazı etkinlikler yine iptal oldu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili şu gelişmeler yaşandı:
GENÇ ANTRENÖR VEFAT ETTİ
İspanyol ekibi Atletico Portada Alta'da antrenörlük görevi yapan ve lösemi hastalığı bulunan 21 yaşındaki Francisco Garcia koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ÇİZME'DE SEZON BİRLEŞİYOR
Virüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'da Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, 2019-2020 ve gelecek yılı tek sezon olarak oynayabileceklerini belirtti.
MAYISA KADAR TENİS YOK
Kadınlar Tenis Birliği, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu. Stuttgart ve Prag'daki turnuvalar planlanan tarihte olmayacak.
YARDIMCISI DA YAKALANDI
Sırbistan Futbol Federasyon Başkanı Kokeza'nın ardından yardımcısı Pantelic'te de koronavirüs tespit edildi. Öte yandan Sırbistan'da tüm ligler süresiz olarak ertelendi.
TOKYO GÜNDEMDE YOK
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesiyle ilgili toplantı yapmayı planlıyor. Kotaların yeniden tahsis edilmesi ve belirli uygunluk kriterlerinin kaldırılması için yeterlilik sürelerinin uzatılmasının yer alabileceği konuşulurken; virüs nedeniyle iptalin şu an gündem olmadığı ifade edildi.
RONALDO EVİNE KAPANDI!
Koronavirüs salgını sırasında İtalya'dan Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, kendini ülkesinde karantinaya almıştı. Evinden çıkmayan süper star, dün perdenin arkasından görüntülendi. CR7'nin ada satın alıp bir süre orada kalacağı iddia edildi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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