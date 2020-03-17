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17 Mart 2020, Salı
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Korona gündemi

Korona gündemi

etkisi altına alan ve spor organizasyonlarını durduran koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. , ve ’da liglere ara verilirken; bazı etkinlikler yine iptal oldu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili şu gelişmeler yaşandı:

GENÇ ANTRENÖR VEFAT ETTİ
İspanyol ekibi Atletico Portada Alta'da antrenörlük görevi yapan ve lösemi hastalığı bulunan 21 yaşındaki Francisco Garcia koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ÇİZME'DE SEZON BİRLEŞİYOR
Virüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan 'da Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, 2019-2020 ve gelecek yılı tek sezon olarak oynayabileceklerini belirtti.

MAYISA KADAR TENİS YOK
Kadınlar Tenis Birliği, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu. Stuttgart ve Prag'daki turnuvalar planlanan tarihte olmayacak.

YARDIMCISI DA YAKALANDI
Başkanı Kokeza'nın ardından yardımcısı Pantelic'te de koronavirüs tespit edildi. Öte yandan Sırbistan'da tüm ligler süresiz olarak ertelendi.

TOKYO GÜNDEMDE YOK
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesiyle ilgili toplantı yapmayı planlıyor. Kotaların yeniden tahsis edilmesi ve belirli uygunluk kriterlerinin kaldırılması için yeterlilik sürelerinin uzatılmasının yer alabileceği konuşulurken; virüs nedeniyle iptalin şu an gündem olmadığı ifade edildi.

RONALDO EVİNE KAPANDI!
Koronavirüs salgını sırasında İtalya'dan Portekiz'e giden , kendini ülkesinde karantinaya almıştı. Evinden çıkmayan süper star, dün perdenin arkasından görüntülendi. CR7'nin ada satın alıp bir süre orada kalacağı iddia edildi.

  1. 17.3.2020
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