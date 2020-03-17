Korona gündemi

GENÇ ANTRENÖR VEFAT ETTİ

İspanyol ekibi Atletico Portada Alta'da antrenörlük görevi yapan ve lösemi hastalığı bulunan 21 yaşındaki Francisco Garcia koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ÇİZME'DE SEZON BİRLEŞİYOR

Virüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'da Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, 2019-2020 ve gelecek yılı tek sezon olarak oynayabileceklerini belirtti.

MAYISA KADAR TENİS YOK

Kadınlar Tenis Birliği, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu. Stuttgart ve Prag'daki turnuvalar planlanan tarihte olmayacak.

YARDIMCISI DA YAKALANDI

Sırbistan Futbol Federasyon Başkanı Kokeza'nın ardından yardımcısı Pantelic'te de koronavirüs tespit edildi. Öte yandan Sırbistan'da tüm ligler süresiz olarak ertelendi.

TOKYO GÜNDEMDE YOK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesiyle ilgili toplantı yapmayı planlıyor. Kotaların yeniden tahsis edilmesi ve belirli uygunluk kriterlerinin kaldırılması için yeterlilik sürelerinin uzatılmasının yer alabileceği konuşulurken; virüs nedeniyle iptalin şu an gündem olmadığı ifade edildi.

RONALDO EVİNE KAPANDI!

Koronavirüs salgını sırasında İtalya'dan Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, kendini ülkesinde karantinaya almıştı. Evinden çıkmayan süper star, dün perdenin arkasından görüntülendi. CR7'nin ada satın alıp bir süre orada kalacağı iddia edildi.