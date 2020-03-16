İşte Ronaldinho'nun serbest kalmak için teklif ettiği para!
Dünyaca ünlü isim Ronaldinho, Paraguay'da sahte pasaportla yakalanmış ve 6 ay hapis cezası almıştı. Hapiste futbol turnuvasında hünerlerini gösteren Brezilyalı efsanenin şartlı tahliye olmak için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.
Paraguay'da sahte pasaportla ülkeye girmek ve sahte evrak düzenlemek suçlarından tutuklanan Ronaldinho'nun tutukluluk durumunda yeni gelişmeler var.
Brezilyalı eski futbolcuya pasaportu sağlayan kadının evine baskın yapıldı. Dalia Lopez isimli kadının evinde, üzerinde Ronaldinho'nun fotoğrafının olduğu toplar ele geçirildi. Topların üzerindeki Ronaldinho fotoğrafıyla, pasaportta yer alan fotoğrafın aynı olması ise dikkat çekti.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, sahte pasaportlar için 18 bin dolar ödeyen Ronaldinho'nun, serbest kalmak için ise 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
Daha önce şartlı tahliye için kefaret bedeli olarak 800 bin euro öneren Ronaldinho'nun avukatının, bu rakamı 1.5 milyon euroya çıkardığı belirtiliyor. Ronaldinho cephesinden yapılan bu teklif henüz bir cevap gelmezken, Brezilyalı ismin haber beklediği ifade ediliyor.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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