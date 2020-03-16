"Zirvede en keyif veren futbolu Trabzonspor oynuyor"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Trabzonspor'un gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uluç, "Zirvede en keyif veren futbolu Trabzonspor oynuyor." ifadelerini kullandı.
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