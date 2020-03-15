Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Medipol Başakşehir ile berabere kaldıkları maçına ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hüseyin Çimşir "Kazanmak istiyorduk, maçın belirli bir bölümünde kazanmak için iyi oynadık. Şut ve kenardan gelen toplara müdahale etme konusunda ilk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Önde yaptığımız baskılarla Başakşehir'e sıkıntı yarattık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemek de önemli." dedi.

Abdülkadir Ömür'ün sakatlanarak oyundan çıkmasıyla ilgili konuşan Hüseyin Çimşir "Abdülkadür Ömür'ün dizinde ağrı oldu. Daha fazla oynatıp riske etmedik. Süreci takip etmek lazım, Bir iki gün sonra kontrollerin ardından gerekli açıklamayı yaparız." açıklamasını yaptı.