Trabzonspor 1-1 M. Başakşehir | MAÇ SONUCU - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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1-1 M. | MAÇ SONUCU

Trabzonspor 1-1 M. Başakşehir | MAÇ SONUCU

'in 26. haftasında , koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakada Medipol ile 1-1 beraber kaldı. Bu skorla bordo mavililer, 26. hafta itibariyle zirvedeki yerini korudu. Öte yandan Trabzonspor, namağlup serisini 11 maça çıkarttı.

'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanan - Medipol maçı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, bordo-mavililer, zirvedeki yerini korumayı başardı.

Karşılaşmanın ilk golü Medipol Başakşehir'den geldi. Demba Ba, 56. dakikada Edin Visca'nin asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor'un golü ise Medipol Başakşehir'in Slovak yıldızı Martin Skrtel ile geldi. Bordo mavililerin korner vuruşu sonrasında topu kendi ağlarına gönderen Skrtel, 63. dakikada Trabzonspor adına golü kaydetti ve skor 1-1'e geldi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 53'e çıkartırken, zirvedeki yerini korudu. Öte yandan Medipol Başakşehir ise aynı puanla, averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.

Trabzonspor, bir sonraki lig maçını Göztepe ile deplasmanda oynayacak. Medipol Başakşehir ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Öte yandan Trabzonspor, namağllup serisini sürdürmeyi başardı. Ligdeki son mağlubiyetini Aralık 2019'da Denizlispor'a karşı alan bordo mavililer, sonrasında çıktığı 11 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, bu sürede 8 galibiyet 3 beraberlik aldı.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 18:10
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