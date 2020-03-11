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11 Mart 2020, Çarşamba
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Kahkaha sesleri

Kahkaha sesleri

Bordo-mavililer eğlenceli geçen idmanın sonunda bazı oyuncular, bazı arkadaşlarını Erce 'in arabasınının üzerine attı.

Bordo-mavililer eğlenceli geçen idmanın sonunda bazı oyuncular, bazı arkadaşlarını Erce 'in arabasınının üzerine attı. Arkadaşlarını ileri geri yaparak arabayı yıkayan futbolcuların kahkahaları tesisleri inletti.
  1. 11.3.2020
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