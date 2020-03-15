Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

'da Abdülkadir Ömür şoku!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadelenin 70. dakikasında ev sahibi ekipte sakatlıktan yeni dönen Abdülkadir Ömür, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan alınan genç oyuncu yerini Ndiaye'ye bıraktı.

'in 26. haftasında sahasında 'i ağırladı. Karşılaşmanın 70. dakikasında bordo-mavilierin genç yıldızı Abdülkadir Ömür girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşarken 73. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlıktan yeni dönen genç oyuncunun, kenara gelmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 18:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN