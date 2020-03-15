Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 70. dakikasında ev sahibi ekipte sakatlıktan yeni dönen Abdülkadir Ömür, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan alınan genç oyuncu yerini Ndiaye'ye bıraktı.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmanın 70. dakikasında bordo-mavilierin genç yıldızı Abdülkadir Ömür girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşarken 73. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sakatlıktan yeni dönen genç oyuncunun, kenara gelmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 18:22
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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