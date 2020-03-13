Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile durdurulamıyor! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Trabzonspor ile durdurulamıyor!

Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile durdurulamıyor!

'de erteleme maçında BtcTurk 'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 52'ye yükselten Trabzonspor, liderliği tekrar devralırken teknik direktörü yönetiminde lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerliyor.

Trabzonspor, ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik adamın 70 günlük görev süresi içerisinde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı.

ekibi, genç çalıştırıcı ile 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak şampiyonluğun da güçlü adaylarından biri oldu.

UZUN SÜRE SONRA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Trabzonspor, teknik direktör yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşme başarısı gösterdi.

Bir sonraki hafta liderliği 'e kaptıran bordo-mavililer, 25. hafta sonunda erteleme maçıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan çalıştırıcı oldu. Son olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011 sezonunun 29. haftasında liderlik gören bordo-mavililer, daha sonra bunu tekrarlayamadı.

Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından görev yapan Tolunay Kafkas, , Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, , Sadi Tekelioğlu, ve Ünal Karaman, liderlik yaşayamamıştı.

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KUPADA FİNAL YOLUNDA

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nda da başarılı sonuçlar alıp 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, son 16 turunda Yukatel Denizlispor, çeyrek finalde de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupanın dışına itti.

Bordo-mavililer, yarı finalde de sahasında ilk maçta 'yi 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.

ÜNAL KARAMAN DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI

Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan bordo-mavililer, Çimşir ile 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Çimşir ile 2,5 puan ortalaması yakalarken Karaman ile aynı dönemde 1,87 de kalmıştı.

BÜYÜK MAÇLARDA DA İYİ SONUÇLAR

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, kupada da Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

  1. 13.03.2020
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